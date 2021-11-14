Как известно, с 22 ноября в Татарстане введут проверку QR-кодов в общественном транспорте. Сегодня стали известны суммы штрафов за проезд в общественном транспорте республики без QR-кода.

Как сообщает Татарстан 24, нарушителю, если это физическое лицо, придётся заплатить до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составит до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Перевозчики, в случае неисполнения должного контроля и пассажир, в случае отсутствия у него QR-кода - попадают под статью «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».