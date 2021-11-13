Жительница Красного Сулина Ростовской области предстанет перед судом за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили в региональном Следкоме, все случилось летом текущего года. 15-летняя девочка, будучи в заброшенных строениях, избила по голове 17-летнюю подругу, а потом заставила ее раздеться и совершила действия сексуального характера.

Обвиняемая свою вину полностью признала. В настоящее время она находится под домашним арестом. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило обвинительное заключение в суд.