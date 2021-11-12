Сегодня ночью в Республике Татарстан снова ожидают снегопад, причем более обильный, чем сутками ранее. Как заявил метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев, есть большая вероятность, что этот снег уже не растает и станет постоянным снежным покровом.

"Предыдущий месяц был сухим, а ноябрь влажный, уже выпала половина месячной нормы осадков. Ночью снова ожидается снег, сегодня его выпало 1 сантиметр, а ожидается больше", - говорит Переведенцев.

Как правило, отметил специалист, снежный покров в Татарстане ложится в пределах 19 ноября, когда суточная температура приходит к отметке ниже 5 градусов мороза. Именно такая, холодная погода ожидается в ближайшие дни, а следом вообще ударят морозы.