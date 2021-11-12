В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкое и существенное понижение температур, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 13 ноября, пройдет снег, вероятны метели, но температуры будут еще не совсем зимними: ночью до 6 градусов ниже нуля, днем - от +1 до минус 4.

В воскресенье, 14 ноября, также будет идти небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от −7 до −2 градусов, днем станет чуть теплее: до −5–0 градусов.

Но уже с понедельника и вторника стоит ждать морозов. Ночью 15 ноября будет до 11 градусов ниже нуля, во вторник - до 16 градусов мороза. Температура воздуха нем понизится до 2-8 градусов мороза.