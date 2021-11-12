Погорелец из поселка Борисково живет без крыши над головой в прямом смысле слова только потому, что ему совесть не позволяет оставить тут домашних питомцев - кошек и собак. О пронзительной истории рассказал телеграм-канал Mash Iptash.

7 ноября у Вячеслава Зайцева сгорел дом. Остались сырые стены и гнилые доски, дыра в крыше после тушения пожара. В таких условиях мужчина остается и сейчас. он жил тут с питомцами и другом-инвалидом. Друга родственники увезли в социальный приют.

А самому Вячеславу с питомцами там точно не обрадуются, а потому он решил оставаться с четвероногими до последнего.

Трогательная история никого не оставила равнодушным. Соседи подкармливают мужчину и его животных. Он заявляет о намерении восстановить дом.