Младенец, который заразился коронавирусом на третий жизни, стал самым маленьким ковидным больным в России. За него сражались, помочь ребенку поручал сам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. И вот накануне из больницы во Владимире, где был ребенок, пришли печальные вести: кроха скончался, несмотря на все усилия специалистов федеральных клиник.

Известно, что мальчик подхватил инфекцию от матери и переносил болезнь тяжело: ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

Ранее, рассказывая об этом пациенте, Мурашко настоятельно напомнил беременным о необходимости вакцинации, ведь антитела, которые вырабатываются у женщины после прививки, проходят плацентарный барьер и могут защитить ребенка.