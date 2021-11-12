В Петербурге полицейские поймали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего школьника. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник в МВД.

Задержанным оказался 40-летний местный житель, который работает дворником. Он уже дал признательные показания, рассказав, что действительно заставлял ребенка делать интимные фото и видео, а потом отправлять их ему.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.