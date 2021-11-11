В Екатеринбурге СКР предъявил обвинение 44-летнему рецидивисту Алексею Еремееву и его 26-летней подруге. Друзья жестоко убили, а перед этим изнасиловали туристку из Перми. Анастасия Пыхтеева отправилась в одиночный поход.

Мужчина с подругой зарезали 35-летнюю Анастасию и спрятали тело в лесу. Приятели перед этим изнасиловали женщину с особой жестокостью, а потом ограбили, забрав телефон и банковскую карту.

На деньги жертвы они купили коньяк и закуску.

Известно, что погибшая уже ходила в одиночные походы. Ее родные забили тревогу после того, как девушка не вернулась домой.