Понятие финансовой грамотности относится не только к экономике и общественному устройству. Астрологи знают, что есть люди, которым категорически запрещено пользоваться кредитами. Для них в силу звездного расклада на момент рождения кредиты могут принести больше бед, чем пользы. Это обусловлено определенными личными качествами.
Знаков, которым не стоит связываться с кредитами, в зодиакальном круге насчитали ровно 4.
Близнецы
Представители знака обожают красивую и роскошную жизнь. Но часто возможности расходятся с желаниями, и Близнец, не умеющий контролировать свои желания, попадает в тяжкую кредитную кабалу. Долги банкам и родне, близким и знакомым - вот то, что пытается в этом случае делать Близнец, чтобы стать тем, кем он по сути своей не является.
Ждать возвращения долгов от Близнецов можно долго. А банки ждать не любят. Чтобы Близнецу без опаски за будущее пользоваться кредитами, ему важно прислушиваться к родным, друзьям, четко соотносить свои возможности в части возврата денег. А еще лучше просто живите по средствам. Если их нет, то не стоит и шиковать.
Рак
Раки отдают долги. И делают это ответственно, более ответственно, чем надо. Во-первых, они берут кредит только в крайнем случае. И даже если могут его гасить, то сам факт наличия кредитного обязательства сильно психологически и психически изматывает Рака.
До такой степени, что у него может развиться депрессия. Он начинает менее эффективно работать, стресс становится постоянной величиной и мешает отдыхать. Так косвенно взятый кредит разрушает жизнь и личность Раков.
Чтобы сохранить свое здоровье, в том числе и психическое, Ракам стоит избегать кредитов и займов.
Водолей
У Водолея ситуация очень похожа на ситуацию Близнецов. Они тоже желаний имеют больше, чем возможностей, быстро накапливают долги и очень не любят их возвращать.
Возвращать приходится, и этот процесс вызывает у Водолея проблемы со здоровьем и восприятием мира похуже, чем у Раков в долгах. Чтобы не страдать из-за возврата, не стоит одалживаться.
Жить по средствам может показаться трудно, но Водолей быстро адаптируется и привыкнет, а, привыкнув, испытает огромное облегчение.
Овен
У Овнов кредит - средство достижение цели здесь и сейчас. Нужно отметить, что цели у Овна довольно дорогостоящие, и кредиты на них требуются немалые. По мелочи Овен не одалживается, если берет, то крупную сумму.
Но отсутствие гибкости и упрямство часто приводят к проблемам на работе, а потому доходы Овнов стабильными назвать трудно. Какими будут последствия потери работы при большом кредите, вы легко представите себе сами.
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