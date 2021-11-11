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Фото: социальные сети

Могут попасть в большую беду: астрологи назвали 4 знака Зодиака, которым опасно брать кредиты

11.11.2021, 06:00 70 0 prokazan.ru
Им брать кредит опасно для жизни и здоровья
Понятие финансовой грамотности относится не только к экономике и общественному устройству. Астрологи знают, что есть люди, которым категорически запрещено пользоваться кредитами. Для них в силу звездного расклада на момент рождения кредиты могут принести больше бед, чем пользы. Это обусловлено определенными личными качествами. 
 
Знаков, которым не стоит связываться с кредитами, в зодиакальном круге насчитали ровно 4.

Близнецы

Представители знака обожают красивую и роскошную жизнь. Но часто возможности расходятся с желаниями, и Близнец, не умеющий контролировать свои желания, попадает в тяжкую кредитную кабалу. Долги банкам и родне, близким и знакомым - вот то, что пытается в этом случае делать Близнец, чтобы стать тем, кем он по сути своей не является.
 
Ждать возвращения долгов от Близнецов можно долго. А банки ждать не любят. Чтобы Близнецу без опаски за будущее пользоваться кредитами, ему важно прислушиваться к родным, друзьям, четко соотносить свои возможности в части возврата денег. А еще лучше просто живите по средствам. Если их нет, то не стоит и шиковать.

Рак

Раки отдают долги. И делают это ответственно, более ответственно, чем надо. Во-первых, они берут кредит только в крайнем случае. И даже если могут его гасить, то сам факт наличия кредитного обязательства сильно психологически и психически изматывает Рака.
 
До такой степени, что у него может развиться депрессия. Он начинает менее эффективно работать, стресс становится постоянной величиной и мешает отдыхать. Так косвенно взятый кредит разрушает жизнь и личность Раков.
 
Чтобы сохранить свое здоровье, в том числе и психическое, Ракам стоит избегать кредитов и займов.

Водолей

У Водолея ситуация очень похожа на ситуацию Близнецов. Они тоже желаний имеют больше, чем возможностей, быстро накапливают долги и очень не любят их возвращать.
 
Возвращать приходится, и этот процесс вызывает у Водолея проблемы со здоровьем и восприятием мира похуже, чем у Раков в долгах. Чтобы не страдать из-за возврата, не стоит одалживаться.
 
Жить по средствам может показаться трудно, но Водолей быстро адаптируется и привыкнет, а, привыкнув, испытает огромное облегчение.

Овен

У Овнов кредит - средство достижение цели здесь и сейчас. Нужно отметить, что цели у Овна довольно дорогостоящие, и кредиты на них требуются немалые. По мелочи Овен не одалживается, если берет, то крупную сумму.
 
Но отсутствие гибкости и упрямство часто приводят к проблемам на работе, а потому доходы Овнов стабильными назвать трудно. Какими будут последствия потери работы при большом кредите, вы легко представите себе сами.
 
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19:00, 05.11.2021
Выходцы с Кавказа напали на мужчину с маленьким ребенком на улице
13:47, 05.11.2021
Вице-премьер Голикова назвала Татарстан в числе десяти регионов, где ситуация с COVID-19 стала хуже
11:14, 05.11.2021
Шанс получить 100 тысяч: в России продлили программу поощрения для прошедших вакцинацию
10:04, 05.11.2021
Справедливоросс Сергей Миронов поддержал Татарстан в желании называть Минниханова президентом
09:21, 05.11.2021
Полицейский ударил женщину своим удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть»
09:07, 05.11.2021
Еще 12 работников скорой помощи уволились из-за нежелания делать прививку от коронавируса
08:32, 05.11.2021
Ясновидящая звезда Битвы экстрасенсов предсказала, когда закончится пандемия
08:12, 05.11.2021
Запасайтесь терпением: в Гидрометцентре России рассказали, какой будет предстоящая зима
07:28, 05.11.2021
Цель не достигнута: сенатор и заслуженный врач РФ осудил отказ Татарстана от продления локдауна
07:14, 05.11.2021
Российские экономисты советуют купить новогодние подарки в ноябре, и на то есть веская причина
06:00, 05.11.2021
ФСБ не допустила историка в архив НКВД, опасаясь разжигания ненависти
01:00, 05.11.2021
На месте снесенного корпуса университета строители нашли захоронение ребенка и взрослого
20:00, 04.11.2021
СК: пенсионер убил жену и внука, а потом покончил с собой
19:00, 04.11.2021
В Госдуме не исключили, что в России введут геномную экспертизу для всех
14:51, 04.11.2021
15-летняя семиклассница забеременела во второй раз: медики пошли в полицию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:39, 04.11.2021
Росздравнадзор обязал выявлять антипрививочников и сообщать о них в СК
11:16, 04.11.2021
Целая подстанция скорой помощи увольняется из-за нежелания делать прививку
09:40, 04.11.2021
Восемь лет его не могли вычислить: пожилого репетитора заподозрили в развращении 10 мальчиков
07:33, 04.11.2021
Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до января 2024 года
07:12, 04.11.2021
На борту разбившегося самолета АН-12 было 9 человек
05:00, 04.11.2021
Сгубило селфи: Полицейские забрали школьницу из семьи из-за ее связи с двумя взрослыми мужчинами
00:01, 04.11.2021
Полицейский для получения признательных показаний вывез ночью женщину на кладбище
20:00, 03.11.2021
Три человека заживо сгорели в доме, который шутки ради подожгли подростки
19:00, 03.11.2021
ГИБДД анонсировала массовые рейды в ноябрьские праздники: кого будут искать и ловить?
16:18, 03.11.2021
Семейная пара наказала кота за то, что он царапался, и выставила его на карниз 14 этажа
15:52, 03.11.2021
Самолет АН-12 разбился под Иркутском
15:17, 03.11.2021
На девушке тренировался: подруга российского бойца ММА пожаловалась на бесчеловечные избиения
14:20, 03.11.2021
Неизвестные обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
13:42, 03.11.2021
Это PROсто: как отличить переписчика населения от мошенника
12:21, 03.11.2021
Власть тут мы: Две антипрививочницы в Татарстане захватили ТЦ и начали пускать в него без QR-кодов
08:12, 03.11.2021
Из Волги достали труп мужчины, которого привязали к лодке
07:00, 03.11.2021
14-летний восьмиклассник задержан полицией за надругательство над ребенком
05:00, 03.11.2021
Мужчина не выдержал и зарезал жену в автомобиле накануне развода и сам пришел в полицию
01:00, 03.11.2021
Перешел грань: рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании
00:01, 03.11.2021
14-летнюю девочку забрали из семьи за селфи в ванной
15:50, 02.11.2021
Это PROсто: как не стать жертвой поддельного QR-кода
14:45, 02.11.2021
В Кремле ответили, будут ли продлевать нерабочие дни после 7 ноября
14:12, 02.11.2021
Мать умышленно морила новорожденного сына голодом
13:49, 02.11.2021
Госдума не будет менять законопроект о главах регионов из-за мнения Татарстана
11:29, 02.11.2021
Пациент красной зоны напал на врача и сорвал с него защитную маску и очки
10:40, 02.11.2021
Аномалия да и только: синоптики рассказали, каким будет ноябрь
07:57, 02.11.2021
Тело бывшего судьи, пропавшего в октябре, нашли на кладбище
07:48, 02.11.2021
Такого никогда не было: Путин высказался о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
07:05, 02.11.2021
В Минздраве тайно запретили врачам ставить детям диагноз коронавирус
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Покончил с собой судебный пристав, которого подозревали в изнасиловании трансгендера
05:00, 02.11.2021
Трех россиянок задержали по подозрению в... колдовстве
01:00, 02.11.2021
15-летнего подростка арестовали за убийство матери
00:01, 02.11.2021
Дмитрий Медведев заявил, что ограничивать свободы во время эпидемий можно
19:00, 01.11.2021
СК проводит проверку видео издевательств над старушкой с деменцией
13:45, 01.11.2021
Подполковник полиции запер в кабинете ФСБ-шников, пришедших с проверкой, и сбежал
13:29, 01.11.2021
Студентка заявила в полицию об изнасиловании, а ее в отделе приняли за проститутку
10:54, 01.11.2021
Инспекторы поймали и оштрафовали ездившего по улицам города на диване на колесах
10:01, 01.11.2021
Сварились заживо: три человека упали в яму с кипятком в лицее, СК проводит проверку
09:25, 01.11.2021
В Роспотребнадзоре допустили, что локдаун может быть продлен
09:05, 01.11.2021
Это PROсто: что делать, если вам поцарапали машину на парковке
08:42, 01.11.2021
Пожилая мать популярного блогера умерла в красной зоне не от болезни, а от голода
07:58, 01.11.2021
Задержан мужчина, жестоко расправившийся с двумя сестрами-школьницами
06:54, 01.11.2021
Дмитрий Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
00:01, 31.10.2021
Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения из окна многоэтажки
19:00, 30.10.2021
Четырехмесячный ребенок внезапно умер во время прогулки с отцом
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:43, 30.10.2021
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не получится сдержать
10:47, 30.10.2021
Голос эпохи: скончался легендарный диктор и телеведущий Игорь Кириллов
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Устраивал попойки и шкурил зверей: начальник охотхозяйства рассказал, как отдыхал депутат Рашкин
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Мужчина выступал в суде с последним словом более 13 часов, пытаясь доказать, что он - не мошенник
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Водитель маршрутки увез пассажирку в промзону и там изнасиловал
08:51, 30.10.2021
Родители обвинили учительницу физкультуры в лесбийском сексе с их 13-летней дочерью
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Эпидемиологи нашли причину, по которой коронавирусом заражаются привитые люди
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Мужчина, задержанный за убийство банкира и всей его семьи, покончил с собой в СИЗО
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Новосибирскую тиктокершу заставили публично извиняться за видео на фоне мечети в Казани
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Внук переоделся во врача и сам ухаживал за бабушкой в ковидной больнице: СК проведет проверку
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Страховщики потребовали у матери насмерть сбитого электричкой подростка 400 тысяч за порчу поезда
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07:32, 29.10.2021
Главврач Коммунарки Проценко заявил, что в России нет эффективного препарата для лечения COVID-19
05:00, 29.10.2021
Четверо мигрантов похитили и изнасиловали... мужчину
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Программиста, передавшего видео с пытками заключенных, суд арестовал заочно
10:34, 28.10.2021
Эпидемиологи рассказали, что нужно сделать, чтобы защититься от COVID-19 на 100%
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Тела умерших от коронавируса начали хранить под кондиционерами после того, как морги переполнились
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Кричала слишком громко: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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13:13, 23.04.2021
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07:16, 27.03.2021
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью