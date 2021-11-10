На первый взгляд, между богатством и датой рождения человека мало общего. Но психологи и коучеры давно выяснили, что все богатые люди имеют общие черты, особенности мышления, которые изначально помогли им стать богатыми.

Астрологи также уверены - предрасположенность к богатству обусловлена частично и расположением звезд на момент рождения человека. И есть знаки, которым, как разбогатеть будет крайне сложно.

Астрологи назвали три знака зодиакального круга, у которых с деньгами трудные взаимоотношения. Это, впрочем, не значит, что представители знака будут влачить жалкое нищенское существование, но шансы на это велики, если не исправить некоторые ошибки.

Водолей

Представителям этого знака специалисты отдали первое место в своем рейтинге самых бедных. Творческие натуры, достаточно трудолюбивые, они часто живут в какой-то собственной реальности, отказываясь принимать чужие правила игры и играть по ним.

Появились деньги? А почему бы не шикануть? Не вложиться в свои гениальные идеи. Инвестиции и накопление - это не про Водолея. Он мало задумывается о дне завтрашнем, а потому приобрести хоть какой-то стартовый капитал ему крайне сложно.

Рак

Ракам сложно стать богатыми из-за определенной черты собственного характера. Мало напористости и воли, мало дипломатичности, нет желания брать на себя ответственность.

Раки склонны к вредным привычкам, азартны, а все это явно не способствует обогащению. Раки очень часто попадают в долги, поскольку не умеют сопоставлять свои возможности с желаниями. Хочется всегда больше, чем можется.

Весы

Этот знак живет не в материальном мире с рождения. Он - человек искусства, высокая и тонкая личность, его интересует красота, фантазии, творческие горизонты.

Деньгам тут места не находится. Не станут представители этого знака отказываться от своих идеалов, чтобы заработать денег, а деньги к таким идеалам приходят сами редко. Только если Весы - настоящий гений.