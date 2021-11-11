Автоледи сбила многодетного отца в Нижегородской области и переехала его автомобилем. А перед этим его жестоко избила целая толпа неустановленных людей, сообщает РЕН-ТВ.

Все случилось в городе Павлово. По словам местных жителей, многодетного отца сначала долго и старательно избивала толпа, а потом его, лежащего на дороге, переехала женщина за рулем. Пострадавший погиб.

Девушка за рулем автомобиля, по словам очевидцев, была без прав и нетрезвой. Машина ей не принадлежит, предполагается, что владелец авто был одним из тех, кто участвовал в смертельном избиении.

Причина такой расправы устанавливаются.