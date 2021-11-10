Накануне в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана решался вопрос о передаче свободных мандатов депутатов Госсовета. В итоге зарегистрировали в качестве депутатов Динара Бариева и Альберта Ягудина.

Ранее досрочно прекратили свои полномочия в Госсовете РТ Татьяна Ларионова и Артем Прокофьев - они стали депутатами Государственной думы. Таким образом появились два вакантных мандата.

"Руководство политических партий ("Единая Россия" и "КПРФ" - прим. ред) приняли соответствующие решения и назначили кандидатуры для замещения вакантных депутатских мандатов", - отметили в пресс-службе ЦИК РТ.

Зарегистрированные депутаты начнут свою работу уже на ближайшем заседании Госсовета Татарстана.