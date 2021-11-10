Депутаты Государственной думы накануне в первом чтении приняли законопроект об унификации региональной власти. Ранее против него выступил Госсовет Татарстана. В Москве проект закона поддержали 317 депутатов, против проголосовали 66 человек, 12 - воздержались и 55 - не голосовали. Часть депутатов, которые в парламенте представляют Татарстан, проголосовали против закона, который в конечном итоге лишит Минниханова статуса президента.

Не поддержали идею всех глав регионов приравнять к статусу "глава субъекта Федерации" Илья Вольфсон, Рустам Калимуллин, Татьяна Ларионова, Айдар Метшин, Марат Нуриев и Айрат Фаррахов. Также против закона проголосовал Андрей Прокофьев.

Неожиданно "за" закон проголосовали единороссы Руслан Гаджиев, Олег Морозов, Максим Топилин и Елена Ямпольская. Четверо представителей фракции не принимали участия в голосовании — Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина и Азат Ягафаров, сообщает "Регнум".