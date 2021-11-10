Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на федеральных чиновников и несколько источников в транспортной сфере. Окончательное решение еще не принято, но оно, вероятно, не за горами.

Источник РБК сообщил, что сейчас собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы, Совфеда. К 15 ноября эта работа завершится, после чего и планируется принять решение.