Политолог Владимир Шемякин заявил, что в решении Путина отдать регионам право самим решать, как бороться с коронавирусом, есть доля здравого смысла: регионы стараются один лучше другого. У центра таким образом, считает политолог, появляется возможность за всеми мерами и решениями понаблюдать, сравнить эффективность.

Шемякин поддержал идею властей Татарстана о введении QR-кодов в транспорте. Он отметил, что это смелое решение на грани дозволенного, но, вероятно, удачное:

"С большим интересом слежу, например, за „вольнодумством“ Татарстана, который покусился на святое и предположил, что ковид распространяется не только в ресторанах и театрах, а еще и в общественном транспорте. Если им удастся отстоять доступ в общественный транспорт по QR-кодам, то, возможно, мы получим очень эффективный способ борьбы с пандемией", — сказал Шемякин в интервью изданию "Ъ".

С 22 ноября Татарстан первым из регионов большой страны вводит проверку QR-кодов в общественном транспорте. Как эта мера будет действовать, пока неясно: постановление правительства РТ с разъяснениями еще не опубликовано.