В Казани военный суд наказал подполковника за то, что он покусился на имущество российской армии, сообщает "Реальное время". Попытку сдать в лом четырех противовесом для армейской техники общим весом в 10 тонн пресекли сотрудники ФСБ.

Неплохо заработать на такой сдаче собирался начальник тыла - замначальника военной базы в Марий Эл Игорь Иванов.

Вину в злоупотреблении полномочиями уволенный со службы и теперь уже бывший офицер полностью признал еще на стадии расследования дела.

Принимая во внимание раскаяние, суд решил наказать мужчину штрафом в 40 тысяч рублей.