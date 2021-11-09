Госдума сегодня в первом чтении приняла законопроект об унификации региональной власти, который запретит главам субъектов именоваться президентами. Президент, по задумке авторов закона, должен быть один - президент РФ. Руководители регионов должны именоваться главами субъектов Федерации.

Сегодня в России только один регион не отказался от статуса президента для своего руководителям - Татарстан.

Проект закона поддержали 317 депутатов из 450, против выступили 66 парламентариев. Воздержались 12 народных избранников.

Принять закон в окончательном третьем чтении планируется уже в декабре. И действовать он должен начать с 1 июня 2022 года.