В Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих пьяных горожан, которые пытались украсть кошелек с банковскими картами и деньгами у посетителя кафе, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

А сообщил о преступлении очевидец, который одновременно являлся и потерпевшим. 69-летний мужчина сообщил, что в баре на Декабристов оставил куртку в тамбуре заведения, и сам же застал двоих воров за наглым ограблением.

Пенсионер назвал приметы молодых людей, которые все еще продолжали культурно отдыхать в кафе. Подозреваемых задержали, ими оказались двое нетрезвых мужчин 1969 и 1982 годов рождения. Похищенный портмоне с банковскими картами и деньгами вернули владельцу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.