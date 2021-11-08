Мэрия Казани выделяет 33,3 миллиона рублей за закупку новогодних сладких подарков для детей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок, где был размещен соответствующий тендер.

Всего мэрия планирует закупить 153,5 тысячи подарков для воспитанников 335 детсадов и 161 школы. Начальная стоимость одного детского сладкого подарка составляет 216,7 рубля.

Итак, в набор за 216,7 рубля, по требованию мэрии, должны входить вафельный вафельный батончик, сахарное с начинкой печенье, десерт с кремовой начинкой, глазированный зефир, молочный шоколад, жевательный мармелад, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, восстановленный сок без добавления сахара и разные виды конфет. Всего в наборе должно быть 21 наименование. А общий вес подарка должен составить не менее 700 граммов.

Товар должен быть поставлен в период с 1 декабря по 30 декабря 2021 года, конкретные даты определит заказчик.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 ноября 2021 года, а аукцион проведут 18 ноября.