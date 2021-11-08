Семьи в России в ноябре получат денежные выплаты в размере прожиточного минимума. Перечисления осуществят за октябрь. Речь идет о выплатах семьям, в которых воспитывается трое и более детей. Пособия эти ежемесячные, но за октябрь их получили далеко не все.

Проблема с выплатами возникла из-за задержки в финансировании. В каждом регионе выплата складывается из региональной и федеральной составляющей. Задержали федеральную часть, а потому до 26 октября не все семьи получили положенные пособия, сообщает Primpres.

Деньги начнут поступать на счета российских семей уже с 8 ноября.

Напомним, что получателями данной выплаты являются многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. При этом доход на каждого члена семьи не превышал двух прожиточных минимумов в регионе.

Средний размер детского прожиточного минимума в России составляет 11 100 рублей.