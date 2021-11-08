В России сегодня вступили в силу изменения в форме сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса и о том, что человек переболел им. Приказ Министерства здравоохранения опубликован на портале правовой информации и доступен для изучения.

В документе уточняется, что все сертификаты, сформированные до законодательных изменений, автоматически будут переоформлены на портале Госуслуг до 1 марта. Прививающиеся сейчас уже будут получить документ в новой форме.

В сертификате будет информация о его обладателе, данные о вакцинации или ревакцинации, о перенесенном заболевании, о наличии медотвода, если таковой у человека имеется.

Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.

Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в привычном для большинства бумажном виде.