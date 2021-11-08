Охранник одного из торговых центров Екатеринбурга избил женщину потому, что вместо QR-кода она предъявила справку о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает E1.ru.

Как сообщается, горожанка показала на входе вместо QR-кода справку о вакцинации, однако, ее не пропустили. Охранники заявили, что документ похож на поддельный и начали публично оскорблять женщину. Та не вытерпела и ударила бумагой в файлике охраннику по лицу. Тогда здоровый мужик на нее набросился как на опасную преступницу и применил в отношении посетительницы силу.

В течение пяти минут на место произошедшего прибыли сотрудники полиции. Прибыв в травмпункт, женщине сняли побои и диагностировали сотрясение мозга. Справка же оказалась действительна.

На данный момент территориальный ОВД проводит проверку.