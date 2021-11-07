Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил облегчить жизнь российских мужчин: если мужчина женится во второй раз, но не имеет достаточно денег, чтобы содержать две семьи, то алименты на детей от первого брака за него должно платить государство.

"Государство должно выплачивать алименты первой семье, если мужчина женится второй раз, и у него недостаточно средств на содержание двух семей. Так мы создадим комфортные условия для жизни всем детям", - написал Жириновский в своем аккаунте в Twitter.