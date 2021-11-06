Правительство Республики Татарстан приняло решение повысить оклады работников бюджетной сферы с января 2022 года. Соответствующее постановление подписано главой кабмина Татарстана.

По новым правилам с начала следующего года размер оклада специалиста наивысшего 18-го разряда вырос на 76% - до 18 450 рублей. При этом тарифный коэффициент снизился с 4,499 до 1,3549.

А вот оклад специалиста первого разряда повысили до 13 617 рублей при коэффициенте 1. Ранее его оклад составлял всего 2 329 рублей с тем же коэффициентом.