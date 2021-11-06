Сотрудники полиции в Екатеринбурге проводят проверку по факту агрессивного нападения работницы магазина на пенсионерку, сообщает "ФедералПресс", ссылаясь на свой источник в МВД.

Все случилось после того, как пенсионерку попросили предъявить QR-код на кассе в магазине. Женщина отказалась это сделать, и тогда кассир выхватила у бабушки из рук хлеб и отказался обслуживать ее. Бабушка достала телефон и начала снимать это, но получила мощный удар в лицо.

"На место происшествия был вызван наряд полиции. Территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка", – сообщили в полиции.