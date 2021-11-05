Очередной скандальный ролик появился в социальных сетях в вызвал гнев у большинства татарстанцев. На фоне мечети Кул-Шариф девушка в лосинах решила всем продемонстрировать свою выдающуюся пятую точку.

Видео с акцентом на ягодицы, возможно, понравилось бы, если бы не было снято на фоне мечети.

Многие отметили, что "зад девицы так и просит пинка", посочувствовали, что девушке, вероятно, кроме попы, больше нечем похвастаться. Но нашлись и защитники, правда, их мало. Они отметили, что грех прятать такое тело от восхищенных взглядов.