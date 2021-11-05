5 ноября в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Это - абсолютный рекорд с самого начала пандемии. Новую неутешительную статистику озвучила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Рост заболеваемости коронавирусом набирает обороты, и заражения в семьях в 4 раза превышают заболевания в коллективах, а потому Авдонина настоятельно советует жителям республики от походов в гости, посиделок с друзьями и близкими.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 31 720 человек. Умерли 1030 татарстанцев.