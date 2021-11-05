В Казани встретили военных из Беларуси, которые прибыли на совместные учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2021". Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Учения миротворцев пройдут в Казани с 8 по 12 ноября, руководить ими будет лично командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.
В Казань следом за военными из Беларуси приедут миротворцы Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана. Также в учениях примут участие и российские миротворцы.
комментарии
В Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии - уже все отменили. Правда, в Швеции масочный режим не отменили так как его там даже и не вводили, и локдаунов тоже та мне было.
В Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии - уже все отменили. Правда, в Швеции масочный режим не отменили так как его там даже и не вводили, и локдаунов тоже та мне было.