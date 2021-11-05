После поражения от "Сибири" на родном льду "всухую" игроки "Ак Барса" сочли необходимым принести извинения своим болельщикам. Подопечные Квартальнова програли "Сибири" 0:2.

"Я извиняюсь за такую игру, стыдно, - сказал Артём Лукоянов. - Никакого зрелища ни для болельщиков, ни для кого. Все плохо сыграли, не подошли к матчу так, как требовалось. Винить мы можем только себя".

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров рассказал о том, что внутри команды также болезненно пережили ситуацию.

"При своих трибунах, при своих болельщиках в такой хоккей играть нельзя. Вместе в раздевалке поговорили на повышенных тонах. Все понимают, что так играть нельзя", - сказал форвард.