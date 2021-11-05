В Москве разгорелся большой скандал. Сотрудник полиции ударил женщину по лицу своим служебным удостоверением со словами "Я здесь власть", сообщает "Новая газета".

Известно, что страж порядка пожаловал в одну из квартир в рамках розыска молодого человека, который скрывается и уклоняется от службы в армии. Дверь открыла женщина, с которой полицейский был не слишком учтив.

Медики, в которым обратилась москвичка, зафиксировали у нее ушибы. Теперь женщина намерена привлечь наглого сотрудника МВД к ответственности.