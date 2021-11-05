Знаменитый татарский певец Раниф Вахитов оказался в больнице Набережных Челнов. У него диагностировано 70%-ое поражение легких. Об этом сообщили в социальных сетях его друзья и коллеги, пишет "АиФ Казань".

"Страшная болезнь КОВИД-19 косит всех подряд. И на сегодняшний день сомневаться в том, есть эта болезнь или нет, не стоит. В больницу попал мой друг, можно сказать. Мой творческий Брат, талантливый татарский певец Раниф Вахитов. У него 70 % поражения лёгких. Он мне звонил сам", - написал друг артиста Рамиль Чурагулов.

Раниф Вахитов родом из Кукмора, он исполняет татарские песни более двадцати лет.