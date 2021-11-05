Звезда "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Линда Хевард-Миллс заявила, что знает, когда закончится пандемия. По ее мнению, мир сможет вернуться к прежней жизни к началу 2024 года.

При этом ясновидящая говорит, что существует вероятность новых болезней.

"Глобализация, передвижения людей по всему миру, тесное общение между животными и людьми, особенно в виде заводского выращивания крупного скота и птицы для мяса — это идеальные условия для новых мутаций вирусов, которые перескакивают между биологическими видами", - заявила она.

Ясновидящая ошибается редко, чем удивляет буквально в каждом выпуске "Битвы".