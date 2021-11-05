Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от предстоящей зимы.

По его словам, температура воздуха в зимний период будет около нормы или чуть превысит привычные климатические показатели. Это означает, что на европейской части России будет в среднем около 6 градусов мороза - это средний показатель.

Но стоит готовиться к частым перепадам температур, уверен специалист.

"Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019 – 2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов", — объяснил Вильфанд в разговоре с "Москвой 24".

Пока трудно прогнозировать количество снега, отметил специалист. Но температурные качели потребуют терпения.