Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы более чем разумно.

"На федеральном уровне продление локдауна было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", — цитирует РИА Новости эксперта.

Круглый отметил, что ряд регионов с особо тревожной эпидемиологической обстановкой почему-то приняли решение о выходе на работу после 7 ноября, хотя цель по снижению числа заболевших не только не достигнута, наметился и рост этого числа.

Не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия. Власти Брянской области нерабочие дни решили продлить до 14 ноября, Курская и Челябинская — до 12 ноября включительно, Смоленская — до 10 ноября включительно, Томская — до 15 ноября.