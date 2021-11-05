Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, профессор Сантьяго Мас-Кома заявил, что между ростом заболеваемости коронавирусом и массовой вакцинацией есть непосредственная прямая связь связь.

Эксперт считает, что люди, сделавшие прививку, начинают чувствовать себя в безопасности. И они начинают пренебрегать мерами защиты. Также влияет и погода:

"С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях".

Те, кто вакцинировались полгода назад, считает эксперт, вообще не защищены, поскольку антитела уменьшаются после прививки постепенно. А в случае со штаммом "дельта" остаточные антитела вообще не успевают сработать.