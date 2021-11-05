В Тюмени на строительной площадке, где демонтировали корпус Тюменского госуниверситета, нашли останки ребенка и взрослого. Человеческие кости обнаружили строители, по их словам, это кости ног, черепа, тазовые кости. Одни - взрослые, другие - явно детские, сообщает "Наш город".

Археологи считают, что захоронение это было произведено в 17-18 веках, тогда это место было участком кладбища. Для уточнения информации на место прибыли представители Следкома, которые назначат и проведут все необходимые экспертизы. На время строительные работы прекратили.