Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День народного единства с поздравлениями и просьбами. Он отметил, что сохранение и развитие национальных языков и культуры, изучение истории - это и есть дань уважения прошлому и одновременно создание будущего.

"По прошествии более четырех веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остается стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности", — отметил Минниханов.

Татарстанский президент напомнил, что в этом году важнейшим событием стало освящение патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Этот храм основан на месте обретения великой православной святыни, с которой непосредственным образом связано празднование Дня народного единства.

В следующем году в Татарстане будут праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

"Уверен, уважаемые татарстанцы, что мы, несмотря на известные трудности, с присущими нам жизнелюбием, сплоченностью, оптимизмом и социальной ответственностью обеспечим дальнейшее поступательное развитие нашего общего родного дома — Республики Татарстан", — заключил Минниханов.