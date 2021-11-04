На борту разбитого в Иркутской области АН-12 было 9 человек, заявил на заседании комиссии по ликвидации ЧС первый замруководителя ГУ МЧС по региону Андрей Рябоволов.

"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", - сообщил он.

На данный момент обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых. Из 9 человек четверо были гражданами России, трое - белорусами, двое - украинцами.