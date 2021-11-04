В Казани неизвестный агрессивный мужчина напал на девушек-промоутеров у торгового центра "Тандем". Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на очевидцев происшествия.

"У торгового центра «Тандем» застал неадекватов, которые вырвали из рук промоутеров картины с изображением QR кода. Устроили потасовку и скрылись. Бедные девушки-промоутеры!", — сообщил очевидец.

На кадрах видео заметно, как к группе девушек подходят двое парней. Один из них вырывает из рук плакат с QR-кодом и ломает его. На вопрос девушек: "Ты что делаешь то?" агрессор отвечать не стал, а просто сбежал.