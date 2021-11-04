Сотрудник полиции в Тюменской области, чтобы получить признательные показания от подозреваемой, решил ночью вывезти ее на кладбище. По данному факту возбудили дело, а стража порядка с радикальными методами работы поместили под стражу, сообщает ТАСС.

Таким способом сотрудник полиции собирался получить у 36-летней подозреваемой признание в краже сотового телефона. На кладбище ночью полицейский применил физическое насилие и спецсредства.

Страж порядка обвиняется в превышении должностных полномочий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.