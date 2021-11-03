В Казани из окна квартиры на 6 этаже дома по Горьковскому шоссе сегодня выпал двухлетний ребенок. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Сообщалось , что медики пытаются реанимировать кроху в карете скорой, но в Минздраве заявили, что ребенок умер до приезда скорой помощи. Медики взяли его в карету по той причине, что им показалось, что ребенок еще подает признаки жизни. Но все попытки вернуть малыша в этот мир были безуспешны.

Обстоятельства падения ребенка выясняются.