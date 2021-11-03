В Казани сегодня, 3 ноября, стартовал судебный процесс по делу банды "Третьевские" или "Третья коробка", сообщает "Реальное время".

Процесс идет в Верховном суде РТ. Участников банды обвиняют в вымогательстве денег с предпринимателей. Этим бандиты занимались с 2016 года, несогласным платить дань поджигали киоски. В основном третировали продавцов продуктов и "незамерзайки". По делу проходят 10 потерпевших.

Банда действовала около Проспекта Победы в Казани. Руководил ей некий Артур Кунаев. На скамье подсудимых находится он сам и ряд других участников ОПГ. Кунаеву предъявили обвинение в организации и руководстве бандой, остальным — совершение преступлений в составе ОПГ.

Первое заседание было перенесено из-за болезни адвоката, но вскоре суд вернется к рассмотрению дела ОПГ.