Наступающий 2022 год нумерологи называют особенным - он богат на число "2", и это серьезно повлияет на судьбы людей, сообщает телеканал "360".

Ведический астролог и нумеролог Алла Новокрещенова рассказала, что двойки в таком количестве в числе 2022 - это сильные эмоциональные качели, на которых мы все будет качаться, даже если не хотим того. Год, по ее словам, принесет неопределенность, нестабильность.

Если сложить три двойки, по словам нумеролога, то получится число 6 - оно несет все для отношений, творчества, любовной сферы.

"Шестерка также сообщает о покровительстве Венеры, а большое количество двоек сообщает о присутствии Луны. Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи", — пояснила она в комментарии телеканалу "360".

Алла Новокрещенова пояснила, что важные решения ни в коем случае нельзя будет принимать в даты, которые содержат пять или шесть двоек: 20 февраля, 22 февраля. Это будут дни эмоций, здравые решения в них не примешь.

Стоит опасаться дат, в которых будут сочетаться и по четыре двойки: например, 12.01.2022, 21.01.2022, 2.01.2022 и т.д. Четыре двойки больно бьют по нашей нервной системе, заставляя нас принимать импульсивные, резкие, неверные решения, будьте осторожны.

Кому повезет

Нумеролог Таша Ункель считает, что наиболее удачным год с тремя двойками будет для тех, кто родился в год Тигра, Собаки и Лошади.

А вот сложнее придется тем, кто рожден в год Змеи, Обезьяны или Быка.

Наступающий год - год Тигра. Большое количество двоек несколько смягчат неукротимый тигриный нрав, но в целом понервничать придется многим.