В Саратове будут судить 32-летнего местного жителя, который ранее уже был судим. На этот раз он обвиняется в жестоком убийстве собственной жены накануне развода.

По данным регионального Следкома, мужчина разводился со своей 28-летней супругой. Как-то в процессе он попросил ее о разговоре. По его словам, он пытался убедить пока еще благоверную передумать и не разводиться.

Девушка на встречу пришла и села в машину к супругу. Но беседа не сложилась. Девушка не хотела забирать заявление о разводе. Тогда муж достал нож и нанес ней удары в шею и грудь, от смертельных ранений жена умерла на месте.

После этого саратовец вышел из машины и сам отправился в отдел полиции. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.