Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании. Yung Trappa - настоящее имя Владислав Ширяев - обвиняется в изнасиловании знакомой. Она и заявила на него в полицию, сообщает 78.ru.

По словам девушки, рэпер изнасиловал ее арендованном коттедже в Выборгском районе области.

19-летняя студентка первого курса обратилась в полицию 1 ноября. Рэпера задержали полицейские. В отделе полиции музыкант - гость привычный. В апреле он попал в аварию на каршеринговой машине, уверяя, что его подрезали, но у правоохранителей на этот счет иное мнение.

Ранее, в 2016 года суд приговорил его к 5 годам и 7 месяца колонии за оборот наркотиков. На свободу он вышел только в феврале текущего года.