Прокуратура начала проверку по факту изъятия 14-летней школьницы из семьи в Сергиевом Посаде. Об этом прокуроры Московской области сами сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Ранее RT сообщило, что сотрудники органов опеки забрали у жительницы Сергиева Посада 14-летнюю дочь из-за селфи в полотенце в ванной. Мать девочки говорила, что классный руководитель посчитала выложенную другом девочки фотографию "слишком откровенной" и сообщила о ней социальным службам. Через неделю, после вмешательства общественников и запроса СМИ в органы опеки, ребенка вернули.

"Проведение проверки поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - отметили в прокуратуре.