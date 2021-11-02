Законопроект о наименовании региональной власти, который запрещает главам субъектов называться "президентами", не будут корректировать только потому, что в Татарстане к нему отнеслись критически. Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, сообщает "Интерфакс".

Крашенинников отметил, что в Госдуму поступило более 80 положительных заключений на законопроект, отрицательный только один - от Татарстана. На основании этого изменения "под Татарстан" невозможны.

Если закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России" вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на попытки Госсовета РТ не допустить подобного исхода.