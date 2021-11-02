Татарстан не будет продлевать период нерабочих дней, несмотря на высокую заболеваемость. Упор власти намерены сделать на ограничительные меры, сообщает KazanFirst со ссылкой на свой источник.

Ранее стало известно, что Новгородская область объявила о продлении нерабочего периода. Журналисты KazanFirst у личного источника в правительстве РТ выяснили, пойдут ли татарстанские власти таким же путем. И выяснилось, что рассчитывать на нерабочие дни не стоит, но вот ограничения будут жесткими, и, возможно, еще более жесткими, чем сейчас.

"Могу лишь сделать предположение, что к Новому году послабления возможны. Но опять же, все будет зависеть от той эпидемиологической ситуации, которая установится к тому моменту", - отметил представитель Кабмина РТ в разговоре с изданием.

Ограничения в Татарстане действуют с 30 октября. Период нерабочих дней республика могла ввести с 23 октября, как разрешил Путин, но решила уйти в локдаун, как вся страна, с 30 октября.