В ночь на 2 ноября очевидцы в Казани сообщили в полицию, что из кафе на Мавлютова мужчина силой вытащил женщину, избил и затолкал в автомобиль. Был объявлен план "Перехват".

Иномарку удалось найти и остановить на улице Фучика. Водитель сообщил, что просто поругался со своей подругой, что он никого не похищал и не удерживает. Напуганная женщина подтвердила эту версию, сообщает "Татарстан-24".

Стражи порядка все равно доставили парочку в отделение, в непростых взаимоотношениях влюбленных разберутся следователи.