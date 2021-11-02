В России - непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, число новых заражений и смертей достигло показателей, которых раньше не было, об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны.

"У нас очень сложная ситуация в стране складывается, больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было", — отметил он.

По словам Путина, новые лекарства от коронавируса могут появиться в стране в ближайшее время.

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, будут использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет — с теми, кто занимается этим", — сказал Путин.